В Саранске 27-летний автомобилист устроил ДТП с двумя пострадавшими

В Ленинском районе Саранска произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло поздним вечером 2 апреля на улице Ботевградской. По предварительной информации, 27-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки Daewoo Nexia, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Гранта», в результате чего транспортные средства столкнулись.

66-летний водитель «Лады» и его 22-летняя пассажирка получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что в Ардатовском районе по причине ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф