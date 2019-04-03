В Саранске полицейские провели операцию «Путана»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическую операцию под названием «Путана».

Указанная операция проводилась в период с 22 по 24 марта. В ходе рейдовых мероприятий стражи порядка задержали 10 девушек, возраст которых составляет от 21 до 35 лет. Данные гражданки оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение.

Семь девушек являются жительницами Саранска и районов Мордовии, остальные задержанные приехали из Башкирии, Нижегородской и Архангельской областей.

В отношении девушек были составлены административные протоколы.

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Источник: 13.мвд.рф