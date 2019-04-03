В Мордовии многодетным семьям рассказали о правилах пожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ичалковского и Ромодановского районов провели подворный обход на территории Анненковского сельского поселения Ромодановского района.

Также в указанном мероприятии приняли участие сотрудники социальной защиты населения по Ромодановскому району, представители администрации Анненковского сельского поселения и работники газовой службы. Были посещены многодетные семьи, находящиеся в социально-опасном положении.

В ходе проведения мероприятия особое внимание было уделено состоянию эксплуатируемой электропроводки, печному отоплению и газовому хозяйству. Было проверено 12 хозяйств.

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Источник: 13.mchs.gov.ru