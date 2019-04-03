В Мордовии за один день два автомобиля вылетели в кюветы

В Мордовии за один день два автомобиля опрокинулись в кюветы.

Первое происшествие произошло утром 2 апреля в Теньгушево. Возле дома №77, расположенного по адресу – улице Ленина, автомобиль опрокинулся в кювет.

Вечером того же дня ещё один автомобиль опрокинулся в кювет неподалеку от населенного пункта Сабаево Кочкуровского района.

В результате указанных происшествий никто не пострадал.

Причины инцидентов в настоящее время устанавливаются специалистами.

Ранее сообщалось, что в Саранске по вине 27-летнего автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru