В Кадошкино загорелся мусор

В Кадошкино произошло возгорание мусора.

Утром 2 апреля сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о пожаре на улице Резакова. Возле дома №42, расположенного по указанному адресу, загорелся мусор. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 30 квадратных метров.

В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.

Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Зубовой Поляне произошел крупный пожар.

Источник: 13.mchs.gov.ru