В Мордовии заключенным присылают мобильные телефоны и сим-карты

В Мордовии сотрудники одной из местных исправительных колоний предотвратили две попытки доставки запрещенных предметов.

При выдаче бандероли, предназначенной для осужденного к 8 годам лишения свободы, сотрудники исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии обнаружили и конфисковали 20 сим-карт, которые были спрятаны ухищренным способом в тетрадях.

Кроме того, при осмотре внутренней запретной зоны указанной колонии сотрудники исправительного учреждения обнаружили сверток, в котором были спрятаны 7 мобильных телефонов.

В настоящее время проводятся проверки по данным фактам.

Ранее сообщалось, что одной из колоний Мордовии перехватили квадрокоптер с мобильными телефонами.

Источник: 13.fsin.su