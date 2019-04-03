На Мордовию обрушится ураганный ветер

В Мордовии в ближайшие часы ожидается усиление ветра.

В ближайшие часы в Саранске, а также на территории районов Мордовии ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами, скорость которых будет составлять до 18 метров в секунду.

Сотрудники МЧС призывают граждан убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов. Автомобилистам рекомендовано поставить машины в гаражи или же припарковать их вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru