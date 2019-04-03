В Мордовии руководителя муниципального учреждения оштрафовали за нарушение закона

В Мордовии руководитель муниципального учреждения был оштрафован за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Большеберезниковского муниципального района» несвоевременно предоставило информацию о заключенных государственных контрактах в уполномоченный орган по ведению реестра контрактов.

В отношении директора указанного муниципального учреждения была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 20 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru