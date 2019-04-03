Житель Саранска зарезал своего друга, который до смерти избил девушку

В Саранске суд вынесет приговор в отношении безработного местного жителя, который обвиняется в убийстве своего приятеля.

16 декабря прошлого года обвиняемый, находясь в своей квартире, расположенной по адресу – улица Коваленко, распивал алкогольные напитки в компании приятеля. В ходе попойки гость стал просить у владельца жилья в долг деньги. По этой причине между приятелями произошла ссора, во время которой товарищ обвиняемого принялся его оскорблять и бить. В ответ на это хозяин квартиры ударил гостя ножом в сердце. От полученного ранения пострадавший скончался.

Стоит отметить, что приятель обвиняемого был фигурантом уголовного дела. В июне прошлого года мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, избил девушку, по причине чего последняя скончалась.

В скором времени безработный житель Саранска, обвиняемый в убийстве приятеля, предстанет перед судом.

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Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru