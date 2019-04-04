В Саранске разыскивается парень, подозреваемый в краже товара из магазина

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают парня, который подозревается в краже товара из магазина.

Днём 26 марта в магазин, расположенный по адресу – улица Энгельса, зашел неизвестный молодой человек, который путем свободного доступа похитил товар на сумму 18 тыс. рублей.

Разыскиваемый гражданин был одет в черную куртку с капюшоном, темные спортивные штаны и черные кроссовки с белой подошвой.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении молодого человека, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-90-32, 8-953-032-30-02 или 02.

Также читайте о том, что житель Саранска зарезал своего друга, который до смерти избил девушку.

Источник: 13.мвд.рф