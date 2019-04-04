В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.

В ночь на 3 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре, который произошел по адресу – Песочный переулок. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит мусор. Площадь распространения пламени составила 5 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске горел картон.

Источник: 13.mchs.gov.ru