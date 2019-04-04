В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.
В ночь на 3 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре, который произошел по адресу – Песочный переулок. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит мусор. Площадь распространения пламени составила 5 квадратных метров.
В результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске горел картон.
Источник: 13.mchs.gov.ru