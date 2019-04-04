Пять жительниц Мордовии были ограблены неизвестными мошенниками

Пять жительниц Мордовии стали жертвами неизвестных мошенников.

Недавно в полицию обратились две жительницы Саранска 41- и 46-летнего возраста, которые сообщили, что неизвестные преступники путем мошенничества завладели их денежными средствами. Горожанкам позвонил ранее незнакомый им мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что были зафиксированы попытки списания денег с банковских счетов женщин. Под предлогом обеспечения безопасности незнакомец попросил гражданок предоставить ему реквизиты их банковских карт. Сообщив необходимую информацию якобы работнику банка, женщины получили уведомления о том, что с их счетов были сняты денежные средства в сумме 29230 и 14238 рублей.

Таким же образом были ограблены две 32-летние жительницы Пролетарского района Саранска, которые лишились 12910 и 32304 рублей. Кроме того, ещё одной жертвой мошенников стала 36-летняя женщина, проживающая в Рузаевке. Данная гражданка лишилась 4973 рублей.

В настоящее время полицейские проводят проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф