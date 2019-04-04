В Зубово-Полянском районе горела сухая трава

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание сухой травы.
Указанное происшествие произошло днём 3 апреля в селе Уголок. На территории данного населенного пункта загорелась сухая трава. Площадь распространения пламени составила 30 квадратных метров.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть осторожными при обращении с огнём.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru