Теща подарила жителю Саранска фальшивую денежную купюру

В Саранске 41-летний местный житель расплатился за коммунальные услуги поддельной денежной купюрой.

При оплате ежемесячного платежа за коммунальные услуги 41-летний житель Саранска предъявил поддельную денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей вместе с подлинными банкнотами.

Горожанин сообщил, что в январе нынешнего года его теща подарила ему и его супруге на новогодние праздники три денежные купюры номиналом 5 тыс. рублей, одна из которых, как выяснилось, является фальшивой.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф