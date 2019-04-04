В Ичалковском районе прошла акция «Стань заметнее!»

В Ичалковском районе прошла акция под названием «Стань заметнее!».

Указанную акцию провели сотрудники отделения Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский» совместно с отрядом волонтеров, танцевальным коллективом «Стремление» Ичалковского педагогического колледжа, а также воспитанниками и педагогами Кемлянского детского сада комбинированного вида.

Рассматриваемая акция представляла собой танцевальный флешмоб, призывающий пешеходов использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

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Источник: 13.мвд.рф