В Ичалковском районе прошла акция «Стань заметнее!»

В Ичалковском районе прошла акция под названием «Стань заметнее!».
Указанную акцию провели сотрудники отделения Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский» совместно с отрядом волонтеров, танцевальным коллективом «Стремление» Ичалковского педагогического колледжа, а также воспитанниками и педагогами Кемлянского детского сада комбинированного вида.
Рассматриваемая акция представляла собой танцевальный флешмоб, призывающий пешеходов использовать световозвращающие элементы в темное время суток.
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Источник: 13.мвд.рф