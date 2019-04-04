В Чамзинском районе загорелся мусор

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание мусора.
Днём 3 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. На территории первого микрорайона загорелся мусор. Площадь распространения пламени составила 40 квадратных метров.
В результате пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание мусора.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о возгорании мусора в Саранске.
Источник: 13.mchs.gov.ru