В Чамзинском районе загорелся мусор

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание мусора.

Днём 3 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. На территории первого микрорайона загорелся мусор. Площадь распространения пламени составила 40 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание мусора.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о возгорании мусора в Саранске.

Источник: 13.mchs.gov.ru