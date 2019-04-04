В Ичалковском районе полицейские изъяли кастет у местного жителя

В Ичалковском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли самодельный кастет у местного жителя.

Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий в селе Кемля сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя 1996 года рождения, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и конфискован самодельный кастет.

Молодой человек признался, что за несколько дней до задержания самостоятельно изготовил кастет.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту незаконного изготовления холодного оружия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф