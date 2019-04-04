В Саранске разыскивается пропавшая без вести пенсионерка

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пенсионерку, которая несколько лет назад пропала без вести.

Егина Евдокия Тимофеевна 1940 года рождения, проживающая в Саранске, утром 22 июля 2013 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась обратно.

Известно, что разыскиваемая гражданка была одета в темный шерстяной платок, серую юбку и резиновые полусапожки черного цвета с мехом по краям.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится пенсионерка, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342)29-90-02, 29-90-39, 29-90-23, 89997781881 или 02.

Ранее сообщалось, что в Саранске разыскивается молодой человек, который подозревается в краже товара из магазина.

Источник: 13.мвд.рф