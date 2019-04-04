Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пользования газовыми приборами

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о необходимости соблюдения правил пользования газовыми приборами.

Представители ведомства напоминают о том, что ни в коем случае нельзя пользоваться неисправными газовыми приборами, а также запрещено устанавливать мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 м от указанных приборов по горизонтали.

Также нельзя допускать хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартир и жилых комнатах, на кухнях, на путях эвакуации, на цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, не балконах и лоджиях.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии многодетным семьям рассказали о правилах пожарной безопасности.

Источник: 13.mchs.gov.ru