В Мордовии бухгалтера муниципального учреждения осудили за незаконное получение субсидии

В Мордовии суд вынес приговор в отношении главного бухгалтера муниципального предприятия, обвиняемого в незаконном получении субсидии.

Главный бухгалтер МКУ «Центр обслуживания Муниципальных учреждений Большеберезниковского муниципального района», изготовив фиктивную справку о размере заработной платы, незаконно получил субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Бюджету Мордовии был причинен ущерб в размере 12,7 тыс. рублей.

Решением Чамзинского районного суда в отношении бухгалтера была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно, а также штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru