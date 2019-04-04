В Мордовии осужденных готовят к жизни после освобождения

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии для осужденных женщин было проведено очередное занятие в «Школе подготовки к освобождению».
Женщины были ознакомлены с реестром центров социальной адаптации, оказывающих помощь осужденным после освобождения. Кроме того, заключенным был разъяснен порядок оказания осужденным содействия в трудовом и бытовом устройстве, оформления документов и получения регистрации.
Занятия в «Школе подготовки осужденных к освобождению» способствуют повышению образовательного уровня заключенных и подготавливают их к жизни на свободе.
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Источник: 13.fsin.su