В Пролетарском районе Саранска в ДТП пострадали два человека

В Пролетарском районе Саранска произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 3 апреля на улице Коваленко. По предварительной информации, 44-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Вольво», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

51-летняя пассажирка «Калины» доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая помощь. 36-летнему водителю иномарки медики оказали помощь на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф