В Саранске водитель автобуса допустил падение 77-летней пассажирки

В Саранске водитель автобуса допустил падение пассажирки.

Указанный инцидент произошел вечером 3 апреля на территории Пролетарского района Саранска. 56-летний гражданин, находившийся за рулем автобуса марки МАЗ, двигаясь по проспекту 60 лет Октября, резко затормозил. По этой причине в салоне транспортного средства упала 77-летняя пассажирка.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи пенсионерка была отпущена домой.

Ранее сообщалось, что в Саранске 34-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса.

Источник: гибдд.рф