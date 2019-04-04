В Зубово-Полянском районе автомобиль сбил пешехода-нарушителя

В Зубово-Полянском районе пешеход-нарушить попал под колёса автомобиля.

Происшествие произошло вечером 3 апреля на 1-м километре дороги, пролегающей между Зубовой Поляной и Потьмой. 41-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ГАЗ-3110, совершил наезд на 31-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. После этого транспортное средство съехало с дороги в кювет, а затем опрокинулось.

Пешеход получил многочисленные телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф