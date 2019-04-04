В Зубовой Поляне пожарные тушили загоревшийся мусор

В Зубовой Поляне пожарные ликвидировали возгорание мусора.
Днём 3 апреля на территории промышленной зоны внезапно воспламенился мусор. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 10 квадратных метров.
В результате пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты работают над установлением причины возгорания мусора.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдение мер предосторожности при обращении с огнём.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о возгорании мусора в Чамзинском районе.
Источник: 13.mchs.gov.ru