В Зубовой Поляне пожарные тушили загоревшийся мусор

В Зубовой Поляне пожарные ликвидировали возгорание мусора.

Днём 3 апреля на территории промышленной зоны внезапно воспламенился мусор. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 10 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты работают над установлением причины возгорания мусора.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдение мер предосторожности при обращении с огнём.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о возгорании мусора в Чамзинском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru