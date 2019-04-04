Правозащитники посетили исправительные учреждения Мордовии

Правозащитники посетили исправительные учреждения УФСИН РФ по Мордовии.

Заведующая организационно-правовым отделом уполномоченного по правам человека в Мордовии Татьяна Першина, а также члены региональной наблюдательной комиссии Галина Шикина и Андрей Назаров в сопровождении помощника начальника УФСИН РФ по Мордовии по соблюдению прав человека в УИС Сергея Семикова посетили исправительное учреждение №10 и лечебно-профилактическое учреждение №21.

В лечебно-профилактическом учреждении №21 (центральной больнице для осужденных) правозащитники совершили обход территории и побывали в лечебных корпусах.

Кроме того, правозащитники провели прием осужденных по личным вопросам.

Также читайте о том, что в Мордовии заключенных готовят к освобождению.

Источник: 13.fsin.su