В Мордовии обсудили развитие медицины

Глава Мордовии Владимир Волков 3 апреля провел совещание по реализации национального проекта «Здравоохранение».

В ходе указанного совещания были обсуждены вопросы, касающиеся развития первичной медицинской помощи, борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также развития детской медицины.

Владимир Волков упомянул о том, что в рамках реализации проекта предстоит выполнить большой объем мероприятий по повышению доступности медицинской помощи. Будет построено 4 новых фельдшерско-акушерских пункта, ещё 22 планируется перевести в более благоустроенные помещения. На эти цели будет выделено 226 млн. рублей из государственного бюджета и 4,5 млн. рублей из республиканского.

Более 260 млн рублей будет потрачено на приобретение 20 мобильных медицинских комплексов.

Также будут дооснащены медицинским оборудованием 4 первичных сосудистых отделения, которые расположены в Рузаевке, Краснослободске, посёлке Комсомольский и РКБ имени С.В. Каткова.

Кроме того, будут отремонтированы районные больницы и межрайонные поликлиники.

В общей сложности на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Мордовии будет потрачено практически 8 млрд рублей.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске открылась «Лаборатория безопасности».