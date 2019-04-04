Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 5:1 обыграла ХК «Чебоксары»

Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 5:1 одержала уверенную победу над ХК «Чебоксары».
Указанный матч прошел 3 апреля. В первом периоде две шайбы в ворота соперников из Чебоксар отправил Елагин. Ещё одно очко на счет мордовской команды записал Карлин.
Во втором периоде четвертую шайбу в ворота чебоксарских хоккеистов отправил Юнышев. Спустя несколько минут первую и единственную в данном матче шайбу на счет «Чебоксар» записал Тихомиров.
В третьем периоде пятую шайбу в ворота соперников из Чебоксар отправил Саразов.
В итоге матч завершился со счетом 5:1 в пользу мордовской команды.
Благодаря данной победе «Мордовия» вышла в финал Кубка Федерации.
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Источник: hcmordovia.ru