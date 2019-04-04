17 жителей Саранска стали жертвами телефонного мошенника

В течение двух дней 17 жителей Саранска были ограблены неизвестным телефонным мошенником.

Во всех случаях мошенник действовал по одной и той же схеме. Гражданин звонил жителям Саранска, представлялся сотрудником банка, для убедительности сообщал собеседникам номера их паспортов и адреса прописки, а затем информировал последних о том, что некие преступники пытаются похитить деньги с их банковских счетов. После этого злоумышленник сообщал, что денежные средства якобы находятся в резерве и их ещё можно спасти, но для этого горожанам нужно предоставить ему персональные данные их платежных устройств.

В общей сложности мошенник похитил у жителей Саранска около 600 тыс. рублей. Жертвами преступника стали 17 горожан в возрасте от 22 до 40 лет.

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Источник: 13.мвд.рф