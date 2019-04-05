В Торбеево горел жилой дом

В Торбеево произошло возгорание жилого дома.

Ранним утром 4 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Школьной. По указанному адресу загорелся жилой дом №26. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 20 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Зубовой Поляне пожарные тушили загоревшийся мусор.

Источник: 13.mchs.gov.ru