В Торбеево горел жилой дом

В Торбеево произошло возгорание жилого дома.
Ранним утром 4 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Школьной. По указанному адресу загорелся жилой дом №26. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 20 квадратных метров.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания жилого дома.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Зубовой Поляне пожарные тушили загоревшийся мусор.
Источник: 13.mchs.gov.ru