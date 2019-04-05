Житель посёлка Луховка во время ссоры два раза ударил знакомого ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего жителя посёлка Луховка, который несколько раз ударил ножом своего знакомого.

2 апреля 44-летний подозреваемый, находясь в своей квартире, распивал алкогольные напитки в компании 43-летнего знакомого. Во время попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В определенный момент хозяин квартиры попросил гостя покинуть его жилье. Последний отказался уходить, в результате чего 44-летний участник ссоры взял в руки нож и два раза ударил им знакомого. После этого пострадавший вышел из квартиры, но из-за сильного опьянения не пошел домой, а лег спать на лестничной площадке.

Спустя некоторое время истекающего кровью мужчину обнаружили соседи его приятеля, которые вызвали медиков. Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины колото-резаное ранение грудной клетки, проникающее в плевральную полость, и резаную рану левого плеча.

В кратчайшие сроки 44-летний подозреваемый был задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф