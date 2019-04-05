В Темникове горела баня

В Темникове пожарные ликвидировали возгорание бани.

Происшествие произошло в ночь на 5 апреля. На улице Интернатской внезапно загорелась баня. В кратчайшие сроки пожарные смогли ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты работают над установлением причины возгорания бани.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Торбеево горел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru