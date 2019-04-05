В Темникове горела баня

В Темникове пожарные ликвидировали возгорание бани.
Происшествие произошло в ночь на 5 апреля. На улице Интернатской внезапно загорелась баня. В кратчайшие сроки пожарные смогли ликвидировать возгорание.
По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты работают над установлением причины возгорания бани.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Торбеево горел жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru