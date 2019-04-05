В Мордовии полицейские провели операцию «Регистрация»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Регистрация».

Указанная операция, которая проводилась в период с 26 по 29 марта, была направлена на выявление граждан, не имеющих регистрации, осуществление контроля за нанимателями жилых помещений, допускающими проживание граждан без регистрации, выявление фактов фиктивной регистрации.

В ходе проведения операции стражи порядка привлекли к административной ответственности 142 правонарушителя. Общая сумма наложенных штрафов составила порядка 160 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф