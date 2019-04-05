В Рузаевском районе горел сарай

В Рузаевском районе произошло возгорание сарая.
Происшествие произошло вечером 4 апреля в селе Левжа. Возле дома №87, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелся сарай. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 28 квадратных метров.
В результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнём.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Чамзинском районе горел мусор.
Источник: 13.mchs.gov.ru