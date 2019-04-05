В Мордовии разыскивается мошенница из Челябинской области

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают жительницу Челябинской области, которая подозревается в совершении мошенничества.

Рудова Мария Викторовна 1999 года рождения, проживающая в городе Копейск Челябинской области, подозревается в совершении мошенничества на территории Мордовии. Чтобы избежать уголовной ответственности, девушка скрылась от правоохранителей.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 9-77-88, 29-77-61 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске разыскивается пропавшая без вести пенсионерка.

Источник: 13.мвд.рф