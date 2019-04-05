В Мордовии прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере лесопользования

В Теньгушевском районе сотрудниками прокуратуры были зафиксированы нарушения законодательства в сфере лесопользования.

Сотрудники прокуратуры указанного района в ходе проведения проверочных мероприятий выявили нарушения в деятельности арендаторов лесных участков, среди которых ООО «Темниковское», ООО ЛПК «Вирьава», а также индивидуальный предприниматель Казабеков Н.С. Данные нарушения выразились в несоблюдении правил заготовки древесины и использовании лесов с нарушением условий договора аренды.

Нарушители были привлечены к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru