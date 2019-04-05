В Ичалках загоревшееся дерево едва не уничтожило жилой дом

В Ичалках пожарные тушили загоревшееся дерево.

Днём 4 апреля на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Гражданской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле жилого дома №31, расположенного по указанному адресу, горит дерево. В кратчайшие сроки огонь был потушен.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дерева в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru