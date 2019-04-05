В Саранске разыскивается девушка, подозреваемая в краже одежды из магазина

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают девушку, которая подозревается в краже одежды из магазина.
Днём 31 марта неизвестная гражданка зашла в магазин одежды, расположенный в торговом центре по улице Волгоградской, и похитила четыре куртки.
Разыскиваемая девушка была одета в черную кожаную куртку, юбку черного цвета, черные сапоги и черные колготки. При себе гражданка имела сумку темного цвета.
Все, кому что-либо известно о личности или же местонахождении гражданки, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8-987-997-480-4, 29-77-88, 29-77-60 или 02.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Мордовии разыскивается мошенница из Челябинской области.
Источник: 13.мвд.рф