34-летний житель Саранска был осужден за продажу наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков.

До 1 августа прошлого года 34-летний житель Саранске приобрел у неустановленного лица около 0,5 грамма наркотиков. Данное вещество мужчина продал своему знакомому. Вскоре после этого горожанин был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, выяснилось, что в неустановленное следствием время житель Саранска приобрел 0,6 грамма наркотического средства и стал хранить его у себя дома.

Решением Октябрьского районного суда города Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 11 лет лишения свободы.

Также читайте о том, что житель посёлка Луховка во время ссоры два раза ударил знакомого ножом.

Источник: prokrm.ru