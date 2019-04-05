Сотрудники уголовного розыска Большеберезниковского района задержали мошенника

Сотрудники уголовного розыска Большеберезниковского района задержали 32-летнего жителя Воронежа, который подозревается в мошенничестве.

В ноябре прошлого года в полицию с заявлением о мошенничестве обратился житель Мордовии. Гражданин сообщил, что на популярном сайте он обнаружил объявление о продаже автомобильных колёс. Мужчина связался с продавцом, договорился с ним о покупке товара и перечислил на указанный им банковский счет денежные средства в сумме 24,5 тыс. рублей. В оговоренные сроки житель Мордовии не получил автомобильные колёса. Автор объявления после перечисления денег перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска Большеберезниковского района задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 32-летний житель Воронежа. Мужчина полностью признал свою вину и заявил, что совершил преступление из-за финансовых трудностей.

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Источник: 13.мвд.рф