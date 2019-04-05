В Лямбирском районе водитель иномарки сбил пешехода

В Лямбирском районе Мордовии 55-летний мужчина попал под колёса иномарки.

Происшествие произошло поздним вечером 4 апреля на 8-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. 31-летний мужчина, управлявший автомобилем марки Hyundai Elantra, сбил 55-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

В момент ДТП водитель иномарки был трезв.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе автомобилист сбил пешехода-нарушителя.

Источник: гибдд.рф