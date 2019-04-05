В УФСИН РФ по Мордовии были проведены занятия по служебной подготовке с заместителями начальников учреждений по тылу, главными инженерами и начальниками энергомеханических отделов.

В ходе указанных занятий были рассмотрены вопросы, касающиеся ведения технической документации, регламентирующей деятельность автотранспортной службы, порядка списания транспортных средств и их утилизации, регламента действий по выпуску транспортных средств на линию и оформления полисов ОСАГО.

Кроме того, во время занятий были обсуждены аспекты деятельности пожарно-технических комиссий и намечен план работы на второй квартал 2019 года.

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Источник: 13.fsin.su