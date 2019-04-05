В Мордовии массово горит сухая трава

На протяжении минувших суток в Мордовии пожарные несколько раз тушили загоревшуюся траву.

Все инциденты были зафиксированы на территории Теньгушевского района. Ранним утром 4 апреля сухая трава загорелась в деревне Березово. Площадь распространения пламени составила 1500 квадратных метров.

Спустя несколько часов возгорание сухой травы было зафиксировано в деревне Башкирцы. Огонь распространился на площади 180 квадратных метров.

Вечером 4 апреля сухая трава горела в Теньгушево. Происшествие произошло на улице Заречной. Площадь распространения пламени составила 200 квадратных метров.

В результате указанных пожаров никто не пострадал.

Причины возгорания сухой травы устанавливаются.

Ранее сухая трава горела в Зубово-Полянском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru