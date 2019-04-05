В Мордовии заключенные встретились со своими родственниками

В исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии состоялся День открытых дверей.

Заключенных навестили родственники. В сопровождении сотрудников исправительного учреждения гости посетили библиотеку, медицинскую часть, молельную комнату, учебно-консультационный пункт, рабочие места осужденных, а также общежития отрядов.

В клубе колонии для гостей был организован концерт. Во время данного концерта осужденные смогли пообщаться со своими родственниками.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что правозащитники посетили исправительные учреждения Мордовии.

Источник: 13.fsin.su