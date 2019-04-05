В Мордовии водитель легковушки сбил подростка

В Мордовии 17-летний подросток попал под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло в ночь на 5 апреля на 37-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево и Ардатов. 23-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ совершил наезд на 17-летнего парня, который шел по краю проезжей части. Светоотражающих элементов на одежде подростка не было.

Пострадавший был доставлен в Атяшевскую районную больницу.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что фары легкового автомобиля находятся в неисправном состоянии.

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Источник: гибдд.рф