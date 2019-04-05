Жительница Мордовии лишилась накоплений из-за задолженности по кредиту

В Инсаре местная жительница, которая отказывалась погашать кредит, лишилась накоплений.

Жительница Инсара некоторое время назад оформила кредит, но не стала его погашать, по причине чего образовалась задолженность по кредитным платежам на сумму более 200 тыс. рублей.

Женщина скрывалась от судебных приставов.

В итоге был наложен арест на расчетный счет должницы в одном из банков. С данного счета были списаны денежные средства в сумме около 180 тыс. рублей. Остаток задолженности женщина оплатила в полном объеме.

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Источник: r13.fssprus.ru