В Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайты, предлагающие мошеннические услуги

В Лямбирском районе прокуратура потребовала заблокировать сайты, на которых размещалась информация о махинациях, связанных с получением материнского капитала.

В ходе мониторинга сотрудники прокуратуры указанного района обнаружили несколько сайтов, на которых была опубликована информация о возможности реализации материнского капитала и оказании помощи в его обналичивании.

Прокурор Лямбирского района обратился в суд заявлением о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил заявление прокурора.

Ранее сообщалось, что в Мордовии прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере лесопользования.

Источник: prokrm.ru