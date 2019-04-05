В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые находятся в розыске

В Саранске сотрудники Росгвардии в течение нескольких часов задержали двух мужчин, которые находятся в розыске.

Вечером 2 апреля в супермаркете, расположенном в юго-западной части города, сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего местного жителя, который пытался пронести мимо кассы алкогольную продукцию. В ходе проверки по базе данных было установлено, что горожанин с марта нынешнего года разыскивается представителями ФСИН по причине уклонения от отбывания наказания, установленного в судебном порядке.

Спустя несколько часов в одной из гостиниц Саранска сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего гражданина Азербайджана. Данный мужчина избил одного из работников гостиницы. В ходе проверки по базе данных было установлено, что гражданин Азербайджана находится в розыске по причине уклонения от уплаты алиментов.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia