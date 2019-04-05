В Мордовии прошла операция «Должник»

В Мордовии судебные приставы отдела судебных приставов по Лямбирскому району УФССП РФ по Мордовии совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД РФ «Лямбирский» провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Должник».

Указанное мероприятие, которое было проведено 3 апреля, было направлено на взыскание административных штрафов и привлечение к административной ответственности лиц, уклоняющихся от их уплаты.

В ходе проведения рейдового мероприятия было выявлено более 50 автомобилистов, которые уклоняются от уплаты административных штрафов, а также имеют задолженности по транспортному налогу, кредитным и иным платежам.

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Источник: r13.fssprus.ru