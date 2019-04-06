Житель посёлка Луховка подозревается в краже денег с банковской карты знакомого

Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего жителя посёлка Луховка, который подозревается в краже денежных средств с банковской карты своего знакомого.

Недавно 41-летний житель посёлка Луховка, находясь в своей квартире, распивал алкогольные напитки в компании 34-летнего знакомого. После того, как спиртное и закуска закончились, хозяин жилья дал гостю свою банковскую карту и отправил его в магазин за добавкой.

34-летний участник застолья, совершив покупки, вернулся обратно. Попойка продолжилась. В определенный момент 41-летний участник застолья уснул. Затем 34-летний подозреваемый похитил банковскую карту знакомого и отправился в Саранск, где вместе со своими друзьями посещал различные увеселительные заведения и расплачивался похищенным платежным устройством. Сумма ущерба составила 66 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого.

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Источник: 13.мвд.рф